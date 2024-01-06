Оккупанты ударили по Никополю, есть разрушение: погиб мужчина, еще два человека ранены. Фото

Российская террористическая армия в очередной раз обстреляла город Никополь Днепропетровской области. В результате преступных действий россиян среди мирных жителей есть погибший и раненные.

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Войска РФ в привычной для себя манере били по жилым домам. Об этом в Telegram сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, путинские террористы ударили по Никополю утром 6 января. Враг применил для убийства мирных жителей тяжелую артиллерию.

Вследствие военных преступлений российской армии погиб 45-летний мужчина. Ранения получили 16-летняя девушка и 66-летний мужчина.

Также в населенном пункте зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры. В ОВА сообщили, что из-за вражеских обстрелов повреждены 13 частных домов и 6 хозяйственных построек. Также пострадали несколько транспортных средств, линии электропередач и газопровод.

В Днепропетровской областной прокуратуре отметили, что прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил России. При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, оккупационная армия РФ продолжает терроризировать жителей Харьковской области обстрелами. В ночь на 6 января захватчики ударили по жилым домам в Купянске из реактивных систем залпового огня. В результате обстрела был разрушен дом, спасателям пришлось деблокировать женщину из-под завалов.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 января российские оккупационные войска нанесли удары по Покровску Донецкой области. Враг дважды обстрелял город, там звучали взрывы, предварительно, есть разрушения и пострадавшие.

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