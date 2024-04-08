Оккупанты ударили по Никополю: есть разрушения и раненые. Фото

Войска Российской Федерации утром в понедельник, 8 апреля, атаковали из артиллерии город Никополь Днепропетровской области. Пострадали минимум двое гражданских.

Ранения получили 21-летняя женщина и 49-летний мужчина. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак, поделившись в своем Telegram-канале фотографиями последствий обстрела.

Чиновник сообщил, что оба потерпевших находятся в больнице в состоянии средней тяжести.

Из-за вражеского обстрела в городе уничтожен двухэтажный жилой дом. Есть и поврежденные частные дома, хозяйственные постройки, авто. Разбит инфраструктурный объект. Зацепило также газопровод и линии электропередачи.

Добавим: днем ранее (7 апреля) российские военные преступники запустили по Никополю дроны-камикадзе. Взрывы повредили коммунальное предприятие, магазин, частный дом и легковой автомобиль.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 8 апреля армия РФ атаковала нашу страну 24 дронами-камикадзе типа Shahed-136/131. ПВО удалось уничтожить 17 ударных БПЛА.

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