Оккупанты ударили по Никополю из артиллерии, вспыхнул пожар: два человека погибли, пять ранены. Фото

Российские оккупационные войска в четверг, 17 апреля, ударили по Никополю Днепропетровской области. Удар артиллерией привел к жертвам среди гражданского населения.

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В частности, погибли двое мужчин. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"В Никополе погибли двое мужчин – 56 и 61 лет. россияне убили их, обстреливая город из тяжелой артиллерии", – говорится в сообщении.

Еще пять человек получили ранения. Четверо из них находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Обстрел вызвал пожар. Была повреждена гражданская инфраструктура: магазин, кафе, частные дома, хозяйственные постройки, автомобили и автобусная остановка.

На месте работают спасательные службы, врачи и милиционеры. Продолжается фиксация последствий обстрелов.

Напомним, утром четверга, 17 апреля, российские оккупационные войска совершили атаку на Днепровский район Херсона.

Вечером в среду, 16 апреля, российские оккупационные войска массированно атаковали Днепр "Шахедами".

В ночь на 16 апреля Россия атаковала Одессу ударными дронами. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, жилые дома и складские помещения, вспыхнули пожары.

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