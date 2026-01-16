Оккупанты ударили по Никополю: погибли два человека, еще шестеро пострадали. Фото

Утром 16 января российские оккупанты в очередной раз атаковали Никополь на Днепропетровщине артиллерией. Вражеская атака унесла жизни двух женщин.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа. По его информации, с утра из-за атаки противника пострадали 6 жителей города.

Среди раненых – 65-летняя женщина, которая находится в крайне тяжелом состоянии. Ночью ранения получил 44-летний мужчина. Он будет проходить амбулаторное лечение.

Российские обстрелы Днепропетровщины

В ночь на 10 января российская террористическая армия массированно атаковала Днепропетровскую область. Путинские войска ударили дронами-камикадзе по Кривому Рогу и Днепру.

В результате обстрелов возникли перебои с электроснабжением. Кроме того, в Кривом Роге и в районе возникли пожары. Повреждена инфраструктура, в результате чего произошли отключения света. Пострадали два человека: 44-летний мужчина и 58-летняя женщина.

Инфраструктура повреждена также в Днепре. В областном центре и районе фиксируются перебои с электроснабжением. Кроме того, возникло возгорание в гаражном кооперативе: два гаража разрушены, еще 27 повреждены. Пострадал 34-летний мужчина.

Также в ночь на среду, 14 января, российские захватчики направили на Кривой Рог на Днепропетровщине дроны-камикадзе типа Shahed. В городе было шумно, целью врага стал объект инфраструктуры.

Позже стало известно, что в городе из-за атаки РФ аварийное отключение от энергоснабжения затронуло более 45 тысяч абонентов и более 700 домов были отключены от теплоснабжения нескольких котельных.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Днепре заработал официальный цифровой механизм подачи заявлений на получение помощи и возмещение убытков, причиненных российскими обстрелами. Теперь жителям не нужно лично посещать районные администрации или стоять в очередях – подать заявку можно онлайн через мобильное приложение єДніпро.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!