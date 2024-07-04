Оккупанты ударили по Никополю, пострадали семь человек

В четверг, 4 июля, российские оккупанты в очередной раз ударили по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела пострадали семь человек.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Во время артиллерийского обстрела ранения получили женщина и шесть мужчин.

Большинство из них имеют осколочные раны. Медики оказывают им всю необходимую помощь.

Остальные последствия атаки выясняются.

"В Никополе сегодня уже семеро пострадавших. […] Другие последствия атаки уточняем", – отметил Лысак.

Напомним, во вторник, 2 июля, российские оккупационные войска весь день обстреливали Никополь в Днепропетровской области и близлежащие населенные пункты артиллерией и БПЛА. В результате атак врага погибли четыре человека, еще 10 были ранены.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 2 июля российские войска продолжили терроризировать Никопольский район Днепропетровской области. Враг атаковал гражданскую инфраструктуру артиллерией и дронами-камикадзе.

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