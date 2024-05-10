Оккупанты ударили по Никополю пятью беспилотниками: произошел пожар. Фото

Российские оккупационные войска устроили атаку по Никополю на Днепропетровщине, используя ударные дроны разных типов. В результате обстрела вечером 9-го и ночью 10 мая есть повреждения.

Люди во время атаки не пострадали. Об этом сообщил на своем канале в Telegram начальник Днепропетровской областной военной (государственной) администрации Сергей Лысак.

Он рассказал, что вечером и ночью в Никополе слышали взрывы. "По городу враг ударил пятью беспилотниками", – написал чиновник.

Повреждены здания двух частных предприятий и магазин. Также загорелся автомобиль, пожарные оперативно ликвидировали огонь.

Напомним: утром 9 мая российская террористическая армия в очередной раз открывала огонь по Никополю. Два человека погибли, еще два получили ранения.

Как писал OBOZ.UA, противовоздушная оборона Украины ночью 10 мая сбила 10 из 10 ударных беспилотников Shahed-131/136. Российские оккупанты запускали их по южным регионам. Харьковщину противник атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области РФ. Ликвидировать их не удалось.

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