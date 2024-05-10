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Оккупанты ударили по Никополю пятью беспилотниками: произошел пожар. Фото

Дарья Дурова
War
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Никополь пережил дроновую атаку

Российские оккупационные войска устроили атаку по Никополю на Днепропетровщине, используя ударные дроны разных типов. В результате обстрела вечером 9-го и ночью 10 мая есть повреждения.

Люди во время атаки не пострадали. Об этом сообщил на своем канале в Telegram начальник Днепропетровской областной военной (государственной) администрации Сергей Лысак.

Поврежденное здание
Никополь обстреляли, используя БПЛА

Он рассказал, что вечером и ночью в Никополе слышали взрывы. "По городу враг ударил пятью беспилотниками", – написал чиновник.

Повреждены здания двух частных предприятий и магазин. Также загорелся автомобиль, пожарные оперативно ликвидировали огонь.

Пожар
Пожарный в Никополе

Напомним: утром 9 мая российская террористическая армия в очередной раз открывала огонь по Никополю. Два человека погибли, еще два получили ранения.

Никополь на карте

Как писал OBOZ.UA, противовоздушная оборона Украины ночью 10 мая сбила 10 из 10 ударных беспилотников Shahed-131/136. Российские оккупанты запускали их по южным регионам. Харьковщину противник атаковал двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области РФ. Ликвидировать их не удалось.

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