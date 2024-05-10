Силы ПВО сбили все 10 дронов-камикадзе, которыми ночью атаковала РФ

Защитники неба ночью 10 мая сбили 10 ударных беспилотников типа Shahed-131/136. Российские оккупанты запускали их по южным регионам.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Детальнее об отражении атаки позже расскажет командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

"Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину – задействовали 10 БПЛА типа Shahed. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БПЛА были уничтожены", – отметили в ведомстве.

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