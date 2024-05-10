Оккупанты ударили по жилой застройке в Харькове: вспыхнули пожары, есть пострадавший

Войска России в ночь на 10 мая ударили по Харькову баллистическим вооружением. Удар пришелся по району жилой застройки, в частных домах вспыхнули пожары. Пострадал один местный житель.

Взрывы в Харькове было слышно около 3:20. В регионе была объявлена воздушная тревога. В Telegram-канале "Николаевский Ванек" сообщили, что враг бьет по Харькову баллистикой, предварительно, С-300.

Мэр Харькова Игорь Терехов на своем канале в Telegram написал, что ракетный удар оккупационных российских войск пришелся по району жилой застройки. В частных жилых домах начались пожары.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов позже уточнил, что по предварительным данным, в результате удара по Харькову поврежден частный дом. Известно об одном пострадавшем.

Также, по словам руководителя ОВА, оккупанты нанесли удар по Дергачам Харьковского района.

Напомним, что 8 мая под удар войск России попал жилой массив в Салтовском районе Харькова. Пострадали семь человек, среди которых четыре ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупационные войска России активизировали удары по Харьковской и другим приграничным областям на северо-востоке Украины, обстреливая в основном гражданскую инфраструктуру. Военные эксперты говорят, что этот террор является частью плана агрессора, который пытается запугать население на фоне подготовки его возможного наступления на Харьковщину и Сумщину.

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