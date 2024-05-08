Оккупанты нанесли удары по Харькову, среди раненых – дети

Страна-агрессор в среду, 8 мая, в очередной раз атаковала Харьков. Среди раненых есть дети.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов. Отмечается, что Россия атаковала жилой массив.

"Прилеты в жилой район города. Предварительно – есть пострадавшие дети", – написал глава Харькова в Telegram.

Как уточнил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, по предварительной информации, попадание зафиксировано по открытой местности на территории образовательного учреждения.

"Есть данные о двух пострадавших детях – мальчиках 13 и 15 лет. Обзор профильными службами продолжается", – отметил чиновник.

По состоянию на 14:10 мэр города Игорь Терехов сообщил, что количество пострадавших выросло до пяти. Это трое мальчиков 12, 13 и 15 лет, мужчина 55 лет и 80-летняя женщина.

Кроме того, как отметили в полиции, на место происшествия оперативно выехали все профильные службы: полиция, медики и спасатели.

Как рассказали глава ГУНП региона Владимир Тимошко, раненые в результате российского удара дети играли в футбол на площадке возле школы во время попадания. Двое в тяжелом состоянии. Зафиксированы пораженные легкие, травматическая ампутация стопы и травма головы.

Предварительно, россияне ударили либо ракетой, либо дроном – это установят взрывотехники.

Напомним, во время атаки 8 мая, в День памяти и примирения, оккупанты нанесли удар по объекту энергетической инфраструктуры в Полтавской области. Там вспыхнул пожар.

Также захватчики пытались атаковать Киев ракетами, однако силы ПВО уничтожили все цели. На Киевщине в результате вражеской атаки загорелся объект гражданской инфраструктуры, есть пострадавшие.

Кроме того, в Кировоградской области российские оккупанты во время ракетной атаки поразили объект критической инфраструктуры. Травмирован ребенок 8 лет.

В среду, 8 мая, страна-агрессор также нанесла ракетные удары по энергетическим объектам Прикарпатья. В результате возник пожар.

Всего в ночь на 8 мая Россия атаковала Украину ракетами с самолетов Ту-95МС и "Калибрами": под ударом были объекты энергетики в ряде областей.