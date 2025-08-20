Оккупанты ударили по Одесской области: повреждена припортовая инфраструктура, пострадал человек

В ночь на 20 августа Россия снова атаковала дронами Одесскую область. Под ударом оказался Измаильский район области.

Повреждена припортовая инфраструктура, вспыхнули пожары, есть пострадавший. Об этом сообщили в Измаильской районной государственной администрации.

Что известно

"В ночь на 20 августа российскими войсками в условиях вторжения и ведения войны против Украины была осуществлена атака беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) — дронами-камикадзе типа "Шахид" — на Измаильский район. Несмотря на активную работу Сил противовоздушной обороны, к сожалению, есть попадания", – отметили утром 20 августа в Измаильской РГА.

Там сообщили, что разрушениям подверглась припортовая инфраструктура.

"Возникли пожары, которые ликвидируются силами подразделений РУ ГУ ГСЧС в Одесской области. В результате атаки пострадал один человек. Ему оказывается вся необходимая помощь. Враг продолжает осуществлять террористические акты против мирного населения нашей страны", – говорится в сообщении.

Накануне вечером OBOZ.UA сообщал, что РФ запустила баллистические ракеты по Одессе.

В городе были слышны мощные взрывы, одесситы также наблюдали зарево. Впрочем, по состоянию на 06:30 утра 20 августа информации о последствиях атаки еще не было.

А 18 августа в результате массированной атаки "Шахедов" на Одессу в облцентре горел топливно-энергетический объект.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!