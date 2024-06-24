Оккупанты ударили по Покровску: четыре человека погибли, 34 ранены. Фото

Российские оккупанты днем понедельника, 24 июня, нанесли удар по Покровску. В результате атаки погибли по меньшей мере 4 человека, 34 получили ранения.

Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин. "По меньшей мере 4 человека погибли и 34 ранены – таковы предварительные последствия удара по Покровску по состоянию на 14:15", – говорится в сообщении.

Среди раненых двое детей 12 и 13 лет, которые находятся в среднем и тяжелом состоянии.

На месте происшествия работают полиция, спасатели и представители местных властей, оказывая пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.

Отмечается, что это один из самых мощных вражеских ударов по гражданским за последнее время. Его окончательные последствия еще предстоит установить.

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Россияне нанесли удар по городу двумя ракетами "Искандер-М", в результате чего был разрушен один частный дом и повреждены еще 16.

"В Донецкой области давно уже не осталось ни одного безопасного места. Берегите себя! Эвакуируйтесь!" – отметил Филашкин.

Напомним, в Харькове днем 23 июня прогремели взрывы. Оккупанты попали в частный дом и детское учебное заведение. Вследствие ударов РФ погиб по меньшей мере один человек, еще десять получили ранения.

Ранее сообщалось, что защитники неба Украины утром 23 июня отбивали воздушную атаку России, которую та осуществила крылатыми ракетами. Над Киевщиной обезвредили два "Калибра".

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