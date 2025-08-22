Оккупанты ударили по поселку на Харьковщине: есть жертва, три человека пострадали. Фото

Россияне под утро 22 августа нанесли удары по Харьковской области. Атаковали захватчики поселок Курганное в Купянском районе: били они по жилому сектору.

На месте попадания вспыхнул пожар, есть жертва и раненые. Подробности сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Что известно

Как сообщили в прокуратуре региона, атаку с помощью FPV-дронов россияне совершили около 4 часов утра 22 августа.

В поселке Курганное они ударили по частному жилому сектору, вспыхнул пожар. Повреждены дома, хозяйственные постройки.

"Погиб 59-летний мужчина. Ранения и острый шок получили три женщины в возрасте 53, 60 и 62 года. Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и необходимые меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", – отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Там также сообщили, что под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека (ст. 438 УК Украины).

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне в Харькове попрощались с семьей, которая погибла в результате российского обстрела. Самому маленькому ребенку, убитому россиянами, было всего полтора года.

Вместе с маленькой Мией похоронили ее родителей, 16-летнего брата Артема и бабушку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!