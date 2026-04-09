Оккупанты ударили по пожарной части в Донецкой области: изуродованы фасад здания, оконные блоки, потолок и ворота. Фото

Российские террористические войска 9 апреля обстреляли пожарно-спасательную часть в Николаевке Донецкой области. В результате удара здание получило значительные повреждения, однако среди личного состава пострадавших нет.

Информацию о последствиях обстрела обнародовала в Facebook Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. В ведомстве уточнили, что удар вызвал разрушение инфраструктуры части и привели детали повреждений.

"Взрывная волна изуродовала фасад здания, оконные и дверные блоки, подвесной потолок, въездные ворота гаража", – отметили спасатели.

Обстрел произошел в Николаевке, где расположена одна из пожарно-спасательных частей региона. По данным ГСЧС, удар был достаточно мощным, чтобы повредить не только внешнюю часть здания, но и внутренние элементы. Взрывная волна задела гаражные помещения, где хранится техника.

В службе подчеркнули, что среди личного состава никто не пострадал. И это, пожалуй, ключевое на фоне разрушений. Спасатели в момент удара находились на месте, но обошлось без раненых.

Масштабы разрушений

Наибольшие повреждения получили фасад здания и оконные блоки. Также разрушена часть подвесного потолка, повреждены въездные ворота гаража и два гаражных бокса. Все это затрудняет работу подразделения, ведь именно здесь базируется техника для выездов.

По предварительным данным, конструкции здания выдержали, но нуждаются в ремонте. Последствия удара еще уточняются, однако уже понятно, что восстановление займет время.

Напомним, оккупанты за сутки 8 апреля несколько раз атаковали с воздуха Сумскую область. В частности, захватчики вечером дважды ударили дронами по Стецковской общине, в результате чего была ранена женщина.

Как писал OBOZ.UA, армия России 7 апреля массированно атаковали южные регионы Украины, в результате чего погибли 9 гражданских и еще 49 получили ранения. По состоянию на 17:30 удары зафиксировали в нескольких областях, оккупанты били по жилым домам, инфраструктуре и транспорту.

