Оккупанты ударили по промышленному предприятию в Никополе: ранены трое работников

Российские войска снова атаковали Никополь на Днепропетровщине 6 мая. Захватчики устроили обстрел из РСЗО БМ-21 "Град" и тяжелой артиллерии, выпустив более 40 снарядов.

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В результате обстрелов есть прилеты на одном из промышленных предприятий, пострадали трое работников. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак.

"Р*шисты не унимаются. Из "Града" и тяжелой артиллерии ударили по Никополю. Выпустили более четырех десятков снарядов! Попали по промышленному предприятию. Ранены трое работников. Это мужчины 48, 50 и 58 лет. Последствия атаки уточняются", – отметил начальник. Днепропетровская ОВА.

Напомним, в ночь на 5 мая оккупанты запустили по Днепропетровщине дроны и обстреляли Никополь из артиллерии.

В результате очередного обстрела в Никополе повреждены 10 частных домов, заборы и хозяйственная постройка. Повреждена линия электропередач и два газопровода. К счастью, люди не пострадали.

Также сообщалось, что 25 апреля армия РФ обстреляла Марганец и Никополь. Тогда в Никополе разрушениям подверглись частное предприятие, многоквартирный дом, магазин и автомобили местных жителей, люди не пострадали.

В Марганце же пострадали две женщины 64 и 77 лет. Им оказали помощь, пострадавшие находились на амбулаторном лечении.

Также в городе были повреждены два административных здания, восемь частных домов, пятиэтажка и еще одно двухэтажное здание. Оккупантами полностью уничтожены два хозяйственных сооружения, еще 12 были изувечены. Из-за удара войск РФ поврежден газопровод и линии электропередачи.