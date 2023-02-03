Оккупанты ударили по складу с фейерверками в Херсоне, вспыхнул мощный пожар. Фото и видео
В ночь на 3 февраля войска РФ совершили новый обстрел Херсона. Оккупанты попали в здание "Эпицентра".
Вследствие возгорания там вспыхнул склад с фейерверками, сообщают местные СМИ. Последствия пожара ликвидировали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
По данным спасателей, жертв и пострадавших вследствие ночного обстрела нет.
Херсонские паблики опубликовали кадры с места пожара.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне войска РФ обстреляли Херсон и поселок Камышаны. Вследствие атаки погиб один человек, несколько человек получили ранения, в том числе ребенок.
По мнению британских разведчиков, постоянными обстрелами Херсона оккупанты пытаются сломить дух населения, а также сдержать контратаки украинских сил через Днепр.
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