Оккупанты ударили по складу с фейерверками в Херсоне, вспыхнул мощный пожар. Фото и видео

В ночь на 3 февраля войска РФ совершили новый обстрел Херсона. Оккупанты попали в здание "Эпицентра".

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Вследствие возгорания там вспыхнул склад с фейерверками, сообщают местные СМИ. Последствия пожара ликвидировали сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, жертв и пострадавших вследствие ночного обстрела нет.

Херсонские паблики опубликовали кадры с места пожара.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне войска РФ обстреляли Херсон и поселок Камышаны. Вследствие атаки погиб один человек, несколько человек получили ранения, в том числе ребенок.

По мнению британских разведчиков, постоянными обстрелами Херсона оккупанты пытаются сломить дух населения, а также сдержать контратаки украинских сил через Днепр.