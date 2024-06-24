Оккупанты ударили по Степановке под Херсоном: есть погибший и раненые

Российские террористические войска в воскресенье, 23 июня, несколько раз обстреляли село Степановка под Херсоном, убив мужчину. Еще двое мирных жителей получили ранения.

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Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Он отметил, что армия РФ атаковала населенный пункт с временно оккупированного левого берега.

В результате вражеских обстрелов погиб 40-летний мужчина. Женщину 1966 г. р. госпитализировали с взрывной травмой и обломочными ранениями, а раненому мужчине 58 лет медпомощь оказали на месте.

Информация о повреждениях гражданской инфраструктуры уточняется.

По словам главы ОВА Александра Прокудина, в течение суток под вражеским огнем и авиаударами оказались также Антоновка, Велетенское, Токаревка, Приднепровское, Днепровское, Берегово, Станислав, Кизомыс, Понятовка, Ивановка, Никольское, Берислав, Красный Маяк, Ольговка, Бургунка, Республиканец, Михайловка, Дорожное, Урожайное, Львово, Тягинка и город Херсон.

Российские снаряды и бомбы целили в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повредили две многоэтажки и восемь частных домов. Было зафиксировано попадание в учебное заведение, детский сад, медицинское учреждение, магазин, газопроводы и припортовую территорию. Повреждены хозяйственное сооружение, складское помещение, сельхозтехника и частные автомобили.

Из-за этой российской агрессии один человек погиб, восемь человек получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 22 июня российские оккупанты сбросили на Херсон взрывчатку с беспилотника. В результате удара пострадал 59-летний мужчина.

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