Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на Херсон: пострадал мужчина

Российские оккупанты снова атаковали Херсон. Ночью 22 июня они сбросили на город взрывчатку из беспилотника.

В результате удара пострадал мужчина. Подробности сообщили в Херсонской областной военной администрации.

"Сегодня ночью в результате сброса взрывчатки с дрона 59-летний мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение ног. Пострадавшего доставили в больницу, где предоставили необходимую", – говорится в сообщении.

В общей сложности за прошедшие сутки российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской городской территориальной громады шесть раз. Попадания зафиксированы в Херсоне, Антоновке и Инженерном.

В Херсоне в результате вражеских обстрелов повреждения получил многоквартирный дом.

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"В результате вражеских обстрелов Херсонской городской территориальной громады за минувшие сутки три человека получили ранения средней степени тяжести. Всем оказана медицинская помощь", – рассказал начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

Напомним, в ночь на 22 июня Россия атаковала Украину ракетами из Ту-95МС и "Шахедами". Для удара враг применил 16 ракет и 13 дронов-камикадзе. Во время ночной атаки силы ПВО сбили 12 ракет и 13 дронов.

Целились захватчики, прежде всего, по объектам энергетики. В частности, оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры на Львовщине, там возник пожар.