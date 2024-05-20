Оккупанты ударили по Степногорску на Запорожье: есть разрушения, погиб мужчина

Войска России утром в понедельник, 20 мая, обстреляли прифронтовый поселок Степногорск Запорожской области. Целью оказались жилые многоэтажные и частные дома, вследствие вражеского удара погиб мужчина 1960 года рождения.

Об атаке сообщил руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров. "Оккупанты обстреляли прифронтовый Степногорск Запорожской области и убили человека", – написал он в официальном Telegram-канале.

По словам Федорова, оккупанты вновь били по гражданским домам. Вследствие обстрела погиб мужчина, есть разрушения.

Погибший – мужчина 1960 года, житель частного домохозяйства, рассказал "Суспільному" руководитель Васильевской райгосадминистрации Богдан Староконь.

"В 8:30 был обстрел Степногорска по жилой застройке, как многоэтажным, так и частным домам – "Грады" и арта. Также поврежден детский сад", – сказал он.

За прошедшие сутки военные РФ атаковали восемь населенных пунктов Запорожья, вследствие чего один человек получил ранения, сообщил Федоров утром 20 мая.

Как сообщал OBOZ.UA, армия России утром 20 мая нанесла удары по Херсону. Снаряды оккупантов попали по одному из предприятий в Днепровском районе города. Вследствие обстрела один мужчина погиб на месте, другой, 72 лет, был ранен.

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