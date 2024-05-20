Оккупанты нанесли удар по предприятию в Херсоне: есть погибший и раненый. Видео

Российская оккупационная армия нанесла очередные удары по Херсону. Вражеские снаряды попали по одному из предприятий в Днепровском районе города.

Вследствие обстрела погиб человек, еще один пострадал. Об этом в Telegram сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Глава ОВА проинформировал, что один мужчина получил смертельные ранения и умер на месте обстрела. Другой мужчина 72 лет был травмирован.

Пострадавшего с минно-взрывной травмой госпитализировали в больницу. В настоящее время медики его обследуют.

Очевидец обстрела рассказал, что по территории предприятия оккупанты нанесли приблизительно 6 ударов. Также в областной администрации показали последствия обстрела. В частности, серьезные повреждения получили транспортные средства.

В Херсонской областной прокуратуре сообщили, что российские войска атаковали город ориентировочно в 10:40. Оккупанты нанесли артиллерийский удар по одному из жилых районов Херсона.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Напомним, в селе Новоандреевка на Запорожье оккупанты сбросили с дрона боеприпас на спасателей, которые ликвидировали последствия предварительного вражеского обстрела. Из-за действий военных преступников один из пожарных получил травмы.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Украины 20 мая очередную ночь подряд отбивали российскую атаку дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. На этот раз сбили все 29 вражеских ударных БПЛА над четырьмя областями. В то же время оккупанты ударили баллистической ракетой по Харьковщине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!