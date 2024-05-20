Силы ПВО сбили все 29 дронов-камикадзе, которыми Россия атаковала Украину

Силы противовоздушной обороны Украины 20 мая очередную ночь подряд отбивали российскую атаку дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. На этот раз сбили все 29 вражеских ударных БПЛА над четырьмя областями.

В то же время оккупанты ударили баллистической ракетой по Харьковщине. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, враг применил для атаки по Харьковской области ракету "Искандер-МП", а также направил по Украине 29 "Шахедов" из Приморско-Ахтарска и Курска (РФ).

К отражению воздушного нападения привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения ВС ВСУ, мобильные огневые группы Сил обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы.

Защитники неба уничтожили все 29 дронов – в частности, в пределах Одесской, Николаевской, Полтавской и Львовской областей.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 мая силы ПВО обезвредили в небе все 37 "Шахедов", которыми оккупанты атаковали север, юг и центр Украины. В Одессе обломки сбитого дрона упали неподалеку от нескольких гаражей и футбольной площадки, за которой расположены многоэтажки – обошлось без пострадавших и повреждений.

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