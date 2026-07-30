Оккупанты ударили по терминалу "Новой почты" и складам на Полтавщине: есть жертва. Фото

Ночью 30 июля российские террористы в очередной раз совершили массированную атаку с использованием беспилотников и ракет по территории Полтавской области. В результате вражеских ударов зафиксированы разрушения терминала "Новой почты".

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На месте атаки возникли пожары, погиб один человек. Об этом сообщили в ГСЧС и в областной военной администрации.

Удар по Полтавскому району

По информации ОВА, в Полтавском районе вражеский БПЛА попал по складским помещениям одного из частных предприятий. Попадание спровоцировало пожар, который спасателям ГСЧС уже удалось оперативно ликвидировать. К сожалению, в результате этой атаки погиб один человек.

Пожар на терминале "Новой почты"

Кроме того, под ударом оккупантов оказался терминал логистической компании "Новая почта". На месте попадания возник пожар в складских помещениях.

Подразделения ГСЧС сработали оперативно и быстро ликвидировали возгорание. По предварительным данным, на этом объекте обошлось без пострадавших.

Также вражеская активность была зафиксирована в Лубенском районе области. Там обломки сбитого беспилотника упали прямо на проезжую часть. Сообщений о травмированных или разрушениях инфраструктуры в этом районе в экстренные службы не поступало.

Главные истории дня

Напомним, ночью 30 июля российская террористическая армия нанесла ракетный удар по Львову. Вследствие обстрела в областном центра зафиксированы существенные разрушения.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 30 июля страна-агрессор Россия ударила по Киеву баллистическими ракетами. В столице раздалась серия взрывов, после которых вспыхнули пожары. Известно как минимум об одном погибшем.

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