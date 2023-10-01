Оккупанты ударили по центру города Волчанска на Харьковщине: есть погибший. Фото

Утром 1 октября российские оккупанты нанесли удар по Волчанску Харьковской области. Снаряд упал прямо в центр города, от чего погиб местный житель.

Как указали в областной военной администрации. Жертвой теракта РФ стал 63-летний мужчина, который просто ехал через центральную площадь на велосипеде.

"По адресу выехала следственно-оперативная группа и взрывотехника. Следователи открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины", – указали правоохранители.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 1 октября наносили удары по населенным пунктам Донецкой области. В одном из сел оккупанты разрушили 15 частных домов, под завалами одного из них оказалась целая семья из четырех человек, в том числе 16-летний парень.

Также сегодня ночью захватчики нанесли массированный ракетный удар по Харькову. Там вспыхнул пожар на территории одного из предприятий.

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