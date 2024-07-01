Оккупанты ударили по Украинску в Донецкой области: два человека погибли, восемь ранены

Российские оккупационные войска 1 июля обстреляли Украинск Покровского района Донецкой области. Вследствие атаки погибли два человека, еще восемь получили ранения.

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Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре. "1 июля 2024 года, в 07:40, войска государства-агрессора ударили из РСЗО "Ураган" по г. Украинск. В эпицентре вражеской атаки оказалась жилая застройка", – говорится в сообщении.

В результате обстрела погибли две женщины, 65 и 70 лет, находившиеся на улице. Также ранения разной степени тяжести получили еще восемь гражданских, находившихся рядом с домами.

Пострадавших доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.

Кроме того, из-за обстрелов было повреждено административное здание и 10 многоквартирных жилых домов.

Правоохранители начали досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

В Киевской области в воскресенье, 30 июня, в результате ракетной атаки пострадали три человека, один из которых - ребенок. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры нет, однако в результате падения обломков на территории одного из районов области повреждены, в частности, частные дома.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 июня около 18:30 Днепр подвергся циничной российской ракетной атаке. Войска России попали в девятиэтажку – в доме разрушены четыре верхних этажа, пятый – поврежден; есть по меньшей мере один погибший и 12 раненых.

Среди пострадавших – 7-месячный младенец.

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