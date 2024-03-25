Оккупанты ударили по Волчанску на Харьковщине, погиб мужчина

Российские оккупационные войска в очередной раз нанесли удар по Харьковщине. Так, примерно в 13:00 враг совершил атаку на город Волчанск в Чугуевском районе.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. В результате обстрела погиб гражданский мужчина в возрасте 65 лет.

"Около 13 часов оккупанты нанесли удары по г. Волчанск Чугуевского района. В результате обстрела погиб 65-летний гражданский мужчина. Правоохранители работают на месте и фиксируют очередные преступления оккупантов", – сообщил глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в понедельник, 25 марта, атаковала Киев баллистическими ракетами. Силами ПВО вражеские объекты были уничтожены, однако, к сожалению, обломки российского боеприпаса попали в спортзал учебного заведения на Печерске, есть пострадавшие.

Напомним, что в ночь с 24 на 25 марта Россия атаковала беспилотниками две электроподстанции на юге Украины. В Одессе и Одесской области введены экстренные отключения света – графики не действуют, кроме того, остановлена работа городского электротранспорта.

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