Оккупанты ударили по Запорожской области: погибла женщина, ранен мужчина

За сутки российские войска нанесли более 200 ударов по 11 населенным пунктам Запорожской области. Атаковали дронами, РСЗО, артиллерией и авиаснарядами.

В результате атак погибла женщина, еще один мужчина получил ранения, разрушения получили жилые дома и объекты инфраструктуры. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

234 удара с разных вооружений нанесли оккупанты на протяжении последних суток по 11 населенным пунктам Запорожской области.

В частности, захватчики 27 раз атаковали из БПЛА Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Работино, два последних населенных пункта они также 11 раз обстреляли из РСЗО. Кроме того, оккупанты нанесли 9 авиационных ударов по Орехову, Малой Токмачке, Работино и Левадному.

Артиллерийский огонь накануне враг открывал 187 раз, под ним оказались Гуляйполе, Орехов, Малиновка, Пятихатки, Приморское, Малые Щербаки и другие прифронтовые населенные пункты.

Не обошлось без жертв и разрушений.

"76-летняя жительница погибла от вражеского снаряда во временно оккупированном селе Новое Пологовского района. 53-летний мужчина получил ранения в результате артудара по прифронтовому Орехову... Поступило 27 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", - отметил Федоров.

Напомним, накануне вечером по Украине объявляли воздушную тревогу из-за того, что враг запустил Shahed с северо-восточного направления.

А ночью под ударом оказался юг нашего государства. Оккупанты запустили по Украине десять "Шахедов", все дроны сбили силы ПВО. Однако обломки одного из них повредили трансформатор на объекте критической инфраструктуры в Одессе. Там вспыхнул пожар.

Атаковали 27 февраля оккупанты и Херсонщину, там они обстреляли Белозерскую общину и убили женщину.

А в результате обстрела россиянами Кураховской общины в Донецкой области один человек погиб, пять ранены.

Также захватчики в течение вчерашнего дня 59 раз обстреляли приграничье Сумщины. В результате террора есть погибшие и раненые.