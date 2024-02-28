Обломки сбитого дрона повредили трансформатор: в Одессе в результате вражеской атаки произошел пожар

В ночь на 28 февраля российские войска снова атаковали Украину дронами-камикадзе. Десять "Шахедов" они направили в Николаевскую и Одесскую области: все вражеские БпЛА сбили силы ПВО.

Однако обломки одного из сбитых дронов повредили трансформатор на объекте критической инфраструктуры в Одессе, там вспыхнул пожар. Подробности ночной атаки и ее последствий раскрыли в Силах обороны юга.

"Ночью россияне атаковали южные регионы дронами-камикадзе типа "Shahed-131/136". 10 ударных беспилотников враг направил из акватории Черного моря на Николаевщину и Одесщину", – говорится в сообщении.

Около 1,5 часов силы ПВО давали бой вражеским дронам в небе – и сбили все воздушные цели. Девять "Шахедов" уничтожены в Одесской области, десятый – в Николаевской области.

Подавляющее большинство дронов-камикадзе уничтожили над морем. Однако не все.

"Во время маневров дронов над промышленной зоной Одессы обломки сбитого дрона повредили трансформатор одного из объектов критической инфраструктуры. Произошло замыкание и возгорание. Пожарные оперативно ликвидировали пожар. Люди не пострадали", – рассказали в Силах обороны юга.

Напомним, накануне вечером по Украине ширилась воздушная тревога из-за того, что враг запустил Shahed с северо-восточного направления.

А ночью под ударом оказался юг нашего государства. Оккупанты запустили по Украине десять "Шахедов", все дроны сбили силы ПВО.

Атаковали 27 февраля оккупанты и Херсонщину, там они обстреляли Белозерскую громаду, убив женщину.

А в результате обстрела россиянами Кураховской громады в Донецкой области один человек погиб, пять ранены.

Также захватчики в течение вчерашнего дня 59 раз обстреляли приграничье Сумщины. В результате террора есть погибшие и раненые.