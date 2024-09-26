Оккупанты ударили по жилой застройке и территории предприятия в Запорожье: пострадали семь человек. Фото

Оккупационные войска России ночью 26 сентября совершили массированный обстрел Запорожья. Под ударами была гражданская инфраструктура, семеро горожан получили ранения.

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В частности, были попадания по жилой застройке и территории одного из предприятий. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

В результате российских обстрелов в городе повреждены частные и многоквартирные дома.

Ранения получили четыре женщины, двое мужчин и 14-летний мальчик.

"Чрезвычайщики и коммунальщики работают на местах попаданий", – известил глава ОВА.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 24 сентября оккупанта ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами, обстреляв частный сектор и территорию кладбища. В результате атаки пострадали по меньшей мере семь мирных жителей, были разрушены жилые дома.

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