Оккупанты ударили по жилой застройке и территории предприятия в Запорожье: пострадали семь человек. Фото
Оккупационные войска России ночью 26 сентября совершили массированный обстрел Запорожья. Под ударами была гражданская инфраструктура, семеро горожан получили ранения.
В частности, были попадания по жилой застройке и территории одного из предприятий. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.
В результате российских обстрелов в городе повреждены частные и многоквартирные дома.
Ранения получили четыре женщины, двое мужчин и 14-летний мальчик.
"Чрезвычайщики и коммунальщики работают на местах попаданий", – известил глава ОВА.
Как сообщал OBOZ.UA, вечером 24 сентября оккупанта ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами, обстреляв частный сектор и территорию кладбища. В результате атаки пострадали по меньшей мере семь мирных жителей, были разрушены жилые дома.
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