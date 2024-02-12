Оккупанты ударили ракетами С-300 по Селидову: ранили бабушку и двух ее внуков. Фото

Оккупационные войска России ночью 12 февраля совершили массированный ракетный удар по городу Селидово Покровского района Донетчине. Вражеские С-300 привели к разрушениям домов и ранению бабушки с двумя внуками.

Пострадавшим вовремя оказали помощь, их жизни ныне ничего не угрожает. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура, взявшаяся фиксировать последствия очередного военного преступления РФ.

Отмечается, что около 00:30 в понедельник по Селидову попали три российские зенитные управляемые ракеты С-300. Под ударом оказался частный сектор города.

В результате атаки получили ранения 63-летняя женщина и ее 10-летний и 17-летний внуки. У них минно-взрывные травмы и ушибы. Всех троих госпитализировали в больницу для оказания квалифицированной медпомощи.

Взрывами в городе повреждены линии электропередач и по меньшей мере 15 частных домовладений, где разрушены кровли, стены, окна заборы и т. д.

Прокуроры работали в Селидово для фиксации военных преступлений РФ против мирного населения. Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин добавил, что этой ночью враг также нанес ракетный удар по Новогродовке – в городе повреждены три дома и административное здание.

Кроме этого, под российскими обстрелами находились еще ряд населенных пунктов на линии столкновения в Покровском, Краматорском и Бахмутском районах Донетчины.

По данным полиции, еще одна вражеская ракета ночью ударила по Михайловке. А накануне войска РФ нанесли семь ударов по жилому сектору края, в том числе "Ураганами" накрыли Горняк. За сутки враг повредил 14 гражданских объектов – 12 домов, детсад, линию электропередач. Полицией и СБУ возбуждены уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ракетным ударом по Селидову 8 февраля Россия убила женщину-сторожа. Тогда враг обстрелял учебное заведение и многоэтажки, семь человек, среди которых ребенок шести лет, получили ранения.

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