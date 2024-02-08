Войска РФ обстреляли Селидово на Донетчине: есть разрушения, под завалами оказался человек. Фото

В ночь на четверг, 8 февраля, войска страны-агрессора РФ ударили ракетам по городу Селидово Донецкой области. В населенном пункте есть разрушения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщили в Telegram-канале Селидовской городской военной администрации. Враг бил по городу с 00:25 до 00:30.

Вследствие атаки оккупантов в Селидово частично разрушены или повреждены многоэтажные жилые дома и учебные заведения, под завалами одного из последних оказался сторож, который охранял помещение.

"Все службы работают на местах", – говорится в сообщении.

Перед обстрелом Селидово мониторинговые каналы писали об угрозе применения ракет с баллистической траекторией полета. В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска 4 февраля в очередной раз обстреляли город Торецк в Бахмутском районе Донецкой области. Вследствие вражеской атаки погиб по меньшей мере один человек.

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