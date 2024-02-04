Оккупанты обстреляли из артиллерии жилые дома в Торецке Донецкой области: есть погибший и раненые

Российские оккупационные войска 4 февраля в очередной раз обстреляли город Торецк, находящийся в Бахмутском районе Донецкой области. В результате вражеской атаки погиб по меньшей мере один человек.

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Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин. Еще два человека получили ранения.

Оккупанты обстреляли Торецк из артиллерии примерно в 13:00. Сообщается, что враг попал в жилую застройку.

Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

"По меньшей мере, 1 человек погиб и 2 ранены в результате сегодняшнего обстрела Торецка. Около часа дня россияне обстреляли город из артиллерии – попали в жилую застройку. Раненые доставлены в ближайшую больницу для оказания медицинской помощи. Точные последствия обстрела устанавливаем", – сообщил Филашкин.

Ранее сообщалось, что утром 3 февраля российская террористическая армия атаковала Купянск Харьковской области управляемыми авиабомбами. В результате теракта в населенном пункте были повреждены многоэтажный жилой дом и аграрное предприятие.

Напомним, ночью 3 февраля российская террористическая армия в очередной раз атаковала Днепропетровскую область ударными дронами-камикадзе типа Shahed. Часть БПЛА была уничтожена силами противовоздушной обороны. В регионе зафиксировано несколько попаданий.

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