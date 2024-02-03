Оккупанты ударили авиабомбами по Купянску: повреждена девятиэтажка и агропредприятие. Фото

Утром 3 февраля российская террористическая армия атаковала Купянск Харьковской области управляемыми авиабомбами. В результате теракта в населенном пункте были повреждены многоэтажный жилой дом и аграрное предприятие.

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Путинские войска нанесли удар около 6 часов утра авиабомбой с весом боевой части в 500 кг в тротиловом эквиваленте. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По его словам, удар пришелся по гражданской инфраструктуре. Войска РФ сбросили на мирных жителей ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции.

В результате атаки был поврежден девятиэтажный жилой дом, частные жилые дома, электросети и другая гражданская нежилая инфраструктура. Сейчас продолжается ликвидация последствий теракта.

В свою очередь полиция Харьковской области заявила, что под авиаудар также попало село Ольховатка Купянского района. В населенном пункте повреждено складское здание и территория агропредприятия.

Кроме того, в Купянске из-за обстрелов из РСЗО "Ураган" повреждены домовладение и складское помещение частного предприятия. В городе Волчанск путинские войска атаковали частные дома.

Также под обстрелами были более десяти других населенных пунктов Харьковщины. По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ночью 3 февраля российская террористическая армия в очередной раз атаковала Днепропетровскую область ударными дронами-камикадзе типа Shahed. Часть БПЛА было уничтожено силами противовоздушной обороны. В то же время в регионе зафиксированы несколько попаданий.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска 2 февраля атаковали Херсон. Удары захватчики нанесли из авиации. В результате очередного преступления РФ есть разрушения и раненая женщина.

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