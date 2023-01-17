Оккупанты ударили из С-300 по Купянску на Харьковщине: здание колледжа превратилось в руины. Фото

17 января российские террористы нанесли очередной ракетный удар по освобожденному Купянску Харьковской области. Около 14:30 российская С-300 попала в городской автотранспортный колледж.

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Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он рассказал, что здание учебного заведения почти полностью уничтожено, и обнародовал фото с места событий (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как видно на фото, ракета попала просто в середину здания и разрушила значительную его часть, а остальное превратила в руины. К счастью, обошлось без жертв, отметил Синегубов.

"Оккупанты снова обстреляли город Купянск. Сегодня около 14:30 вражеская ракета С-300 попала в Купянский автотранспортный профессиональный колледж. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Однако помещение учебного заведения почти полностью разрушено", – написал Синегубов.

Напомним, Купянск, который расположен в 40 км от границы с Россией, ежедневно подвергается вражеским обстрелам. В Купянском районе продолжаются боевые действия за освобождение 29 населенных пунктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне, 16 января, после ночного обстрела Купянска два человека получили ранения. В результате вражеской атаки возник пожар в учебном заведении, повреждены жилые дома и хозяйственные сооружения.

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