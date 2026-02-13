Оккупанты ударом по Херсонщине убили коммунальщика. Фото
Российские войска утром нанесли удар по Херсонщине, в результате чего погиб работник коммунального предприятия. Трагедия произошла в Антоновке во время выполнения мужчиной служебных обязанностей.
Погибшим оказался инспектор по общественному порядку Владимир Барановский. Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.
По официальной информации, около 7:00 российские оккупанты обстреляли населенный пункт Антоновка. Под огонь попал инспектор-специалист по общественному порядку КП "Муниципальная стража" Владимир Барановский. В результате атаки он получил ранения, несовместимые с жизнью.
В Херсонской городской военной администрации сообщили, что погибший выполнял служебные обязанности в момент обстрела. Коллеги и руководство отмечают его преданность службе и работе на благо общества.
Городские власти выразили искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшего.
"Светлая память пану Владимиру", – отметил Шанько.
