Оккупанты ударом по Херсонщине убили коммунальщика. Фото

Российские войска утром нанесли удар по Херсонщине, в результате чего погиб работник коммунального предприятия. Трагедия произошла в Антоновке во время выполнения мужчиной служебных обязанностей.

Погибшим оказался инспектор по общественному порядку Владимир Барановский. Об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Ярослав Шанько.

По официальной информации, около 7:00 российские оккупанты обстреляли населенный пункт Антоновка. Под огонь попал инспектор-специалист по общественному порядку КП "Муниципальная стража" Владимир Барановский. В результате атаки он получил ранения, несовместимые с жизнью.

В Херсонской городской военной администрации сообщили, что погибший выполнял служебные обязанности в момент обстрела. Коллеги и руководство отмечают его преданность службе и работе на благо общества.

Городские власти выразили искренние соболезнования родным, близким и коллегам погибшего.

"Светлая память пану Владимиру", – отметил Шанько.

