Оккупанты уменьшили количество атак дронами и артиллерией на юге Украины: стала известна причина

Российские захватчики продолжают штурмовать позиции украинских воинов на юге нашего государства, в частности, на Ореховском направлении. Также они не прекращают обстрелы из артиллерии, наносят удары с помощью БпЛА и авиации.

При этом дроновая и артиллерийская активность врага несколько снизилась: причиной стали погодные условия. О ситуации рассказали в Силах обороны юга.

На южном фронте ожесточенные бои идут на Ореховском направлении. В частности, за сутки захватчики совершили семь штурмов в районе населенных пунктов Работино, Малая Токмачка и Старомайорское. Все они оказались безуспешными.

Кроме отражения вражеских штурмов воины Сил обороны укрепляют свои позиции.

"Оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов разных типов, а на Ореховском направлении еще и наносят авиационные удары. В течение боевых суток оккупанты трижды атаковали авиацией, применили 3 управляемые авиабомбы, а также направили неуправляемые авиационные ракеты на Ореховском направлении. Жертв среди населения нет", – говорится в сообщении.

С ухудшением погодных условий констатировали в Силах обороны юга, вражеская дроновая и артиллерийская активность несколько снизилась. Однако захватчики продолжают атаковать гражданские объекты и мирных украинцев.

"Продолжая террор мирного населения прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, враг применил 217 FPV-дронов, 4 ударных БпЛА типа "Ланцет" и сбросил с БпЛА разных модификаций 228 осколочных боеприпасов", - отметили украинские воины.

В Херсонской области вражеские дроны и разрывные боеприпасы ранили трех гражданских, нанесли повреждения частному и многоэтажному домам и поразили два гражданских автомобиля, которые везли местным жителям хлеб и воду.

По Херсону захватчики трижды ударили из артиллерии. Кроме того, под вражеским огнем оказались Львово, Одрадокаменка, Качкаровка, Республиканец, Тягинка и Кизомыс. Поврежден частный дом, но, к счастью, обошлось без жертв среди гражданского населения.

Страдает от преступлений оккупантов и Запорожская область. Из артиллерии захватчики били по населенным пунктам Червоное, Белогорье, Щербаки, Пятихатки, Гуляйполе, Работино, Малиновка, Новоандреевка, Левадное и Вербовое. Вследствие прилетов повреждения получили жилые дома и объекты инфраструктуры. Без жертв среди гражданского населения.

На Днепропетровщине тоже оккупанты не дают людям забыть, что из себя на самом деле представляет так называемая "миролюбивая" Россия. Оккупанты четыре раза обстреляли из артиллерии Никополь, кроме того, артиллерийским огнем они накрыли Красногригорьевскую и Маровскую общины.

Ранено 1 гражданское лицо. Повреждены частные дома, магазин и линии электропередач.

Напомним, в ночь на 27 марта силы ПВО сбили 10 дронов из 13, которыми РФ атаковала Украину. В отражении воздушного нападения приняли участие зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и Сил обороны Украины.