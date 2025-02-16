Оккупанты уничтожают центр Мариуполя, но врут о 'восстановлении' – ЦНС

Российские террористы продолжают методически уничтожать центр временно оккупированного Мариуполя. Они делают это, прикрываясь ложью о якобы "восстановлении" города.

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Как сообщают в Центре национального сопротивления, под видом таких мер оккупанты приступили к демонтажу сооружений в центре Мариуполя. А именно они ликвидируют дома, имеющие историческую ценность.

"Таких домов остались не так много, поскольку значительную часть города оккупанты своими массированными обстрелами уничтожили до фона. В центральной части города представители РОА додумались разрешить проводить застройку так называемого "нового" жилья под ипотеку для россиян из депрессивных регионов РФ и иммигрантов из Азии", – говорится в сообщении.

Отмечаєтся, что єто целенаправленная политика оккупантов, направленная на изменение этнического состава населения и создание иллюзии возвращения жизни в разрушенный город.

В ЦНС также добавляют, что в то же время жители Мариуполя остаются без жилья, ведь компенсационные квартиры им не выделяют. Потому что все строительство направлено исключительно на переселение россиян

"Несмотря на громкие заявления оккупантов о "ремонтах", строительные работы заморожены из-за отсутствия должного финансирования, а завезенные рабочие постоянно жалуются на невыплату зарплат. Поэтому оккупанты часто делают лишь косметический ремонт фасадов, тогда как внутри дома остаются непригодными для жизни. Тем не менее картинка для российских СМИ представлена в лучших традициях российской пропагандистской машины", – добавляют в ЦНС.

Центр национального сопротивления подчеркивает, что как бы враг не пытался сделать Мариуполь российским – ему это не удастся сделать никогда, поскольку душа этого города сине-желтая.

"Если вам известна чувствительная информация о враге и его приспешниках, сообщайте через наш анонимный чат-бот. Призываем всех, кто находится во временной оккупации, саботировать любые оккупационные мероприятия и присоединяться к Движению Сопротивления", – резюмировали в ЦНС.

Ранее стало известно о том, что российские террористы отказались от идеи возобновления "Азовстали" во временно оккупированном Мариуполе. На месте уничтоженного предприятия захватчики намерены открыть индустриальный парк.

Напомним, в оккупированном Мариуполе идет целенаправленная политика вытеснения местных жителей и закрепление российского влияния. Однако оставшиеся или вернувшиеся украинцы сталкиваются с проблемами, среди них – имущественные притеснения, дискриминация и пропаганда.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2024 года в горсовете Мариуполя опубликовали видео центра города, который до российского вторжения был сердцем культурной и экономической жизни. Сейчас там все в заброшенном состоянии.

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