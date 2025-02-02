Шантаж и новые дома на костях: как сейчас живет оккупированный Мариуполь

В оккупированном Мариуполе идет целенаправленная политика вытеснения местных жителей и закрепление российского влияния. Однако оставшиеся или вернувшиеся украинцы сталкиваются с проблемами, среди них – имущественными притеснениями, дискриминацией и пропагандой.

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Своим видением ситуации в оккупированном Мариуполе поделилась главная редактор сайта 0629.com.ua Анна Мурлыкина в интервью Video NV. Она рассказала о реалиях города под российской оккупацией, мифах о массовом возвращении жителей, а также об условиях, в которых сейчас живут мариупольцы.

Сколько человек вернулись в оккупированный Мариуполь

По словам журналистки, официальной статистики по количеству вернувшихся в Мариуполь людей нет. Она отмечает, что реальные цифры значительно отличаются от тех, которые озвучивают политики, в частности, нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко заявил о якобы возвращении в оккупацию около 150 тысяч человек. Из них 70 тысяч – в Мариуполь, но такие цифры остаются без подтверждений. Возвращающиеся люди делают это в основном из-за личных обстоятельств: уход за пожилыми родителями или тяжело больными родственниками.

Мурлыкина рассказала, что были знакомы, которые вернулись в оккупированный город для решения личных вопросов, а затем снова уезжали. Однако она отметила, что по ее окружению нельзя судить о ситуации в целом, потому что это люди, для которых сам факт существования в оккупации неприемлем абсолютно.

Она добавила, что точно неизвестно, сколько людей погибло в Мариуполе, а большинство озвученных цифр — предположение. Единственная примерно достоверная информация касается подсчетов, сделанных до 16 марта 2022 года, когда представители местных властей еще находились в городе. Тогда они обходили дворы, фиксировали количество погибших и места их обнаружения. Часть тел идентифицировать не удалось, а общая цифра – около 22 тысяч – не учитывает погибших в левобережной части города, доступ к которой был быстро потерян. Так что даже эти данные нельзя считать точными.

"Я слышала 140 (140 тысяч погибших жителей Мариуполя, – ред.). И люди опирались якобы на данные из мариупольских моргов. Лично я этих данных не видела и я их не видела в интернете и я не видела, чтобы люди, которые ссылались на цифру 140 тысяч, показывали эти документы. Я не исключаю, что это может быть правда.

Она заметила, что неизвестно об истинном количестве выживших, но выехавших за границу людей или на территорию России. Европейский Союз называет более обобщающие цифры о беженцах.

Почему люди возвращаются в оккупированный Мариуполь

По словам главной редактора сайта 0629, в конце 2023 года все больше мариупольцев начали возвращаться в оккупированный город. Одной из главных причин стало разочарование в надежде на скорую деоккупацию Мариуполя. Однако решение вернуться часто продиктовано не политическими соображениями, а личными обстоятельствами.

Чаще всего люди возвращаются из-за семейных обстоятельств — ухода за пожилыми родителями, детьми или другими родственниками, нуждающимися в помощи. Мурлыкина поделилась историей женщины, которая не смогла оставить своего отца в оккупации. Человек потерял зрение во время обстрелов и, оставшись без помощи, вынужден был ползти к соседям за тарелкой супа. Увидев это фото, женщина решила вернуться, несмотря на все риски, объяснив: "Мне безразлично, какие там флаги. Когда я поняла, когда я увидела это, мне уже было все равно".

Другой важной причиной является имущественный вопрос. Для многих украинцев жилье имеет особую ценность, и люди стремятся сохранить свои дома. Они возвращаются, чтобы переоформить документы по российским законам и оградить свое имущество от передачи другим лицам. В оккупации регулярно обновляют списки так называемых "бесхозных" квартир. Если жилье попадает в такой список, у владельца есть два месяца, чтобы лично приехать, предоставить документы на право собственности и перерегистрировать недвижимость. В противном случае имущество могут передать другим людям.

Однако оформить документы на свое жилье невозможно без российского паспорта. Следовательно, часть мариупольцев возвращается, чтобы переоформить имущество, а затем снова уехать. Некоторые продают квартиры, ведь цены на недвижимость в Мариуполе сейчас вдвое выше, чем до оккупации. Вырученных средств часто хватает на покупку жилья в других украинских городах или на ипотеку. Это становится единственным выходом для оставшихся без какой-либо помощи от государства.

"Некоторые перерегистрируют и покидают оккупированную территорию, некоторые продают это имущество, цены на жилье сейчас вдвое выше, чем до оккупации. То есть курс россияне подняли на стоимость квадратного метра, он так высок, что средняя семья может продать свою квартиру в Мариуполе, в разбомбленном, и купить себе квартиру в Виннице, например, в Николаеве или Одессе. То есть это нормальные деньги, которые позволят, если не купить, то по крайней мере точно оформить ипотеку и быстро ее выплатить.

По ее словам, мариупольцы, как и жители других оккупированных городов, не получают ни выплаты для переселенцев, ни компенсаций, предусмотренных для жителей деоккупированных или прифронтовых территорий.

Еще одна категория людей возвращается навсегда – это те, кто приспосабливается к любым условиям и не придает значения государственной принадлежности. В то же время Мурлыкина отмечает, что большинство мариупольцев покидали город не по политическим убеждениям, а спасаясь от смертельной опасности во время активных боевых действий.

"Это люди, для которых не принципиально в какой стране жить, под какими флагами, они приспосабливаются к любым обстоятельствам. Такие люди есть повсюду, в любом городе", – объяснила журналистка.

Со временем меняются и настроения среди переселенцев. Если в 2022 году большинство мариупольцев открыто осуждали оккупацию, давали показания для международных судов и не боялись выражать свою позицию, то уже в середине 2023-го ситуация изменилась. Люди стали более осторожными в высказываниях, опасаясь последствий. Некоторые даже просили удалить старые интервью, особенно если планировали возвращение в оккупированный Мариуполь.

Россияне шантажируют мариупольцев жилищным вопросом и ограничением на въезд

Жители оккупированного Мариуполя, покинувшие город из-за войны, сталкиваются с серьезными препятствиями при попытках вернуться, рассказала журналистка. Владельцы квартир вынуждены обосновывать свои права на имущество, даже если дом частично восстановлен после разрушений. Предпочтение отдается тем, кто имеет российский паспорт, тогда как украинцы часто оказываются в уязвимом положении фактически без юридических рычагов для защиты своей собственности.

Ситуация усугубляется еще и тем, что в декабре 2024 года оккупационные власти заявили о прекращении строительства нового жилья. Вместо этого предусмотрено перераспределение уже имеющихся квартир, в том числе за счет имущества выехавших людей.

Кроме шантажа жильем, российские кафиры ввели строгие ограничения на въезд украинцев через аэропорт Шереметьево — единственный транспортный узел для путешествий на оккупированные территории. Людям могут отказать во въезде из-за давних публикаций или даже брани в социальных сетях, а запрет может длиться до 20 лет. Мурлыкина привела пример 72-летней женщины, которая после эвакуации из Мариуполя оказалась в Италии. Она собрала деньги, чтобы вернуться домой, но ей отказали во въезде из-за изображения подсолнечников и надпись "Слава Украине", которую она опубликовала в 2014 году.

Журналистка подчеркнула, что такие случаи – это не исключение, а систематическая практика. В условиях правовой неопределенности мариупольцы живут в постоянном страхе: за свое имущество, за возврат и за собственную безопасность. В этих обстоятельствах российские власти фактически используют жилье как инструмент давления, заставляя людей принимать сложные решения.

Жилищная проблема для жителей Мариуполя

Владельцы разрушенных квартир не могут восстановить свои права на жилье, даже если его отстроили. После так называемого "ремонта" такие квартиры признаются "бесхозными" и передаются другим лицам, которые могут оформить документы только при наличии российского паспорта. Это создает парадоксальную ситуацию, когда люди теряют собственное имущество, хотя формально оно остается на месте.

Оккупационные власти также постепенно сворачивают программы компенсационного жилья. Если в 2022 году строительство финансировалось вовсю, то уже сейчас застройка почти прекращена. Вместо бесплатного жилья для пострадавших, россияне сосредоточились на ипотечных программах со льготными условиями — всего 2% годовых на оккупированных территориях по сравнению с более чем 20% в РФ. Впрочем, эти условия недоступны большинству местных жителей, поскольку одним из главных критериев является официальное трудоустройство на российских предприятиях в течение минимум шести месяцев. В Мариуполе же преобладает неофициальная занятость, фактически закрывающая для украинцев доступ к таким кредитам.

Так Россия пытается привлечь в оккупированные города как можно больше граждан РФ, вытесняя коренное население. При этом ранее в Мариуполь свозили на работу российских строителей, но они дорого стоили правительству РФ, поэтому приглашали гастарбайтеров из азиатских стран, но и они стали дорогими. Их зарплата была вдвое больше, чем платили местным жителям.

"Такая дискриминация была с первого дня. И все больше нанимают, пытаются нанимать местных строителей", – объяснила Мурлыкина.

По словам журналистки, дополнительным инвентарем влияния стала пропагандистская инфраструктура. Россия активно ремонтирует школы и учреждения, которые используются для распространения идеологических нарративов. Особенно показательно строительство Нахимовского училища, куда свозят детей со всех оккупированных территорий, включая Донетчину, Луганщину, Херсонщину и Запорожье.

Также восстанавливаются библиотеки, наполненные русской литературой, и открываются культурные учреждения, работающие на укрепление оккупационных властей. Все это свидетельствует о системной попытке не просто контролировать территорию, а изменить ее идентичность, вытеснив украинскую культуру и память.

Какой сегодня Мариуполь под российской оккупацией

Мариуполь, оказавшийся под российской оккупацией, претерпевает значительные изменения. Город активно используется как стратегический транспортный узел для обеспечения оккупированного Крыма и фронтовых потребностей оккупантов, что стало основной причиной его частичного восстановления. Однако реальная картина далека от показной стабильности, которую показывает российская пропаганда.

Как рассказала мариупольская журналистка, после массовых разрушений было демонтировано около 30% разрушенных многоэтажек, что кардинально изменило облик города. Многие возвращающиеся местные жители не узнают знакомых улиц и проспектов. Хотя фасады домов в центре окрашены и имеют новые окна, в нескольких десятках метров от главных улиц все еще видны поврежденные здания, напоминающие о войне.

"В Мариуполе существовало где-то 2 600 домов, ну, 2 500 многоэтажных домов и 43 тысячи частных. Частный сектор разрушен или поврежден почти полностью. Там просто очень трудно было вообще найти дом, который не покотан, не избит", - рассказала Мурлыкина, добавив , что программы восстановления ограничены. Несмотря на планы на год по ремонту около 1000 частных домов, этого не происходит.

Кроме этого, экономическая ситуация в городе остается сложной. Большинство рабочих мест сосредоточены в строительстве и на предприятиях по демонтажу металлолома, в частности, на остатках комбината "Азовсталь", контроль над которым осуществляют чеченские группировки. Они фактически взяли под контроль и значительную часть местного бизнеса, вытеснив старые уголовные структуры. Наличие вооруженных лиц в городе создает атмосферу опасности — местные правоохранители не влияют на "неприкасаемых" с чеченскими номерами автомобилей.

Женщинам найти работу еще сложнее: ограниченный выбор сводится к работе в торговле, кафе или бьюти-сфере. Образовательная система тоже почти не функционирует, поскольку работает только небольшая часть школ и детских садов.

В медицине ситуация не лучше, рассказывает Мурлыкина. Несмотря на открытие новой больницы с современным оборудованием, остро не хватает квалифицированных врачей. Нет даже базовых специалистов, таких как аллергологи или гастроэнтерологи, что заставляет людей обращаться за помощью в другие города, как Бердянк, Новоазовск или Донецк.

Как рассказывал OBOZ.UA, жители разрушенного Мариуполя продолжают записывать слезные обращения к российскому диктатору Владимиру Путину. Они жалуются на то, что разрушенные дома никто не ремонтирует, а так называемая "власть ДНР" пытается отобрать уцелевшие квартиры.

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