'Ремонта мы так и не увидели': жители оккупированного Мариуполя пожаловались Путину, что их 'кинули' с обещаниями. Видео

Жители разрушенного и захваченного российскими войсками Мариуполя Донецкой области продолжают записывать слезные обращения к отдавшему приказ на вторжение в Украину и бомбежки их родного города российскому диктатору Владимиру Путину. Они жалуются на то, что их разрушенные дома никто не ремонтирует, а так называемые власти ДНР пытаются отобрать даже худо-бедно уцелевшие квартиры.

Видео дня

При этом диктатора, принесшего в их дома смерть и войну, они именуют своей "надеждой и опорой". Несколько свежих обращений, которые, как и предыдущие, останутся безответными, опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

"Жители Мариуполя, которых Россия сделала бомжами, продолжают записывать обращения к Путину, с просьбами вернуть разрушенное жилье. Разумеется, все впустую. Оккупанты приходят не для того, чтобы что-то дать. Оккупанты всегда приходят, чтобы ограбить. Таких роликов уже столько, что их даже нет смысла публиковать в отдельных постах, а можно сразу выставлять оптом. Так выглядит жизнь людей там, куда приходит Россия", – отметил журналист.

В опубликованных видео мариупольцы (преимущественно, женщины), в том числе, жившие до прихода "освободителей" на проспекте Металлургов и в микрорайоне Черемушки, обращаются к Путину из-за того, что им спустя 2,5 года после оккупации города негде жить.

Они утверждают, что несмотря на бодрые отчеты в российских СМИ о "восстановлении" 174 многоквартирных домов люди, жившие в большинстве из них восстановительных работ так и не дождались. Хотя главный подрядчик – российская компания "Строймонолит" – приступила к ремонтным работам еще летом 2022 года.

"Разбитые подъезды, недоделанные крыши, ободранные фасады, аварийные балконы, гнилые и дырявые коммуникации газоснабжения, водоотведения и разрушенные квартиры до сих пор напоминают нам о пережитом ужасе", – перечисляют мариупольцы в одном из видео.

Они жалуются на "пренебрежительное отношение к работе и людям" со стороны строителей и доносят до "хорошего царя" реалии "восстановления по-российски". По их словам, "восстановление" заключается в "на скорую руку сделанных ремонтах" и в потребности для жильцов самостоятельно решать проблемы с канализацией, устанавливать тепловой контур, окна и двери.

Но еще больше мариупольцев, ищущих "защиты" у Путина, беспокоит устроенные их "родными" властями "ДНР" массовые "отжимы" недвижимости.

"У жителей города пытаются отобрать жилье путем причисления его к "бесхозу" ––будь то уже отремонтированные дома или же в плачевном состоянии, как наши. За счет наших домов власти "ДНР" пытаются решить вопрос с компенсационным жильем. Но почему мы должны отдавать кому-то свое, кровно заработанное?" – вопрошают жители города в одном из видео.

При этом их ничуть не смущает тот факт, что справедливости они ищут у человека, развязавшего самую большую войну в Европе со времен Второй мировой без какой-либо причины и исключительно с целью захватить и разграбить другую страну. Диктатора, отдавшего приказ, в том числе, и о нещадных бомбежках Мариуполя, вследствие чего эти люди и остались без любимого города и своих квартир, они называют "наш гарант, надежда и опора, глава великой державы". И просят у Путина разобраться с "беспределом в Мариуполе и "ДНР" в целом".

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты усилили поиски "шпионов" в Мариуполе. Они устраивают показательные задержания мирных жителей, обвиняя их в "работе на украинские спецслужбы".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!