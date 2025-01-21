Устраивают показательные задержания: оккупанты усилили поиски 'шпионов' в Мариуполе

Военные преступники из РФ усилили поиски так называемых диверсантов во временно оккупированном Мариуполе на Донетчине. Они вылавливают мирных жителей, обвиняя их в "работе на украинские спецслужбы".

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Об этом сообщил Мариупольский городской совет. В Telegram-канале ведомства доступно пропагандистское видео с показательным задержанием "шпиона".

На кадрах так называемая спикер "управления" ФСБ по "ДНР" Арина Клепанова комментирует, как в Мариуполе разоблачили местного жителя, который после "приобретения гражданства РФ" якобы работал на спецслужбы Украины.

Российские силовики арестовали молодого человека в его квартире, а затем вынесли обвинения в "государственной измене". Они утверждают, что он "собирал и передавал сведения о местах дислокации подразделений росгвардии" возле захваченного города.

"Оккупанты заявляют об усилении "борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб". В рамках этих мер российские силовики все чаще устраивают показательные задержания "диверсантов" и "шпионов", – говорится в сообщении мэрии Мариуполя.

Там подчеркнули, что российские захватчики запугивают местное население выражать любую критику в адрес страны-агрессора России, иметь проукраинские взгляды и документы.

Так, в октябре прошлого года в "шпионаже" оккупанты обвинили 46-летнюю Ольгу Пичурину, а в декабре – приговорили 20-летнего мариупольца к 11 годам колонии.

Как сообщал OBOZ.UA, в захваченном Мариуполе российские оккупанты сняли пропагандистский сериал об "украинских националистах". В нем россияне героизируют силовиков из ФСБ.

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