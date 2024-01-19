Оккупанты усилили штурмы на Таврийском направлении, но понесли значительные потери: Тарнавский озвучил цифры

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" фиксируется увеличение количества вражеских штурмов. Также враг наращивает активность боевой авиации.

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Однако Силы обороны держат оборону и накануне, 18 января, ликвидировали более 400 оккупантов и десятки единиц техники и вооружений врага. Итоги предыдущих суток подвел командующий ОСУВ "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

Он отметил, что на Таврийском направлении россияне стали более активно применять авиацию и наращивают количество штурмовых и наступательных действий.

Так, за сутки захватчики нанесли 56 авиационных ударов, совершили 665 обстрелов из артиллерии и провели 68 боевых столкновений.

Однако, заверил Тарнавский, Силы обороны продолжают держать оборону, "проводят активные действия на определенных направлениях" и минусуют вражеское войско.

Так, в течение суток 18 января в зоне ответственности ОВСУ "Таврия" были уничтожены 431 оккупант и 42 единицы вражеской техники и вооружений.

В частности, ликвидированы:

четыре танка,

восемь ББМ,

одно средство ПВО,

10 БпЛА,

18 автомобилей,

одна единицу спецтехники

три склада боеприпасов противника.

Напомним, всего в течение 18 января воины Сил обороны проредили армию РФ еще на 920 солдат и 35 ББМ. Общее количество уничтоженной техники и вооружений врага за сутки достигло 120 единиц.

Несет Россия потери и на собственной территории. Так, утром 19 января стало известно, что в Брянской области РФ дрон атаковал нефтебазу. Там вспыхнул мощный пожар на площади 1 тыс. кв. м: горят четыре резервуара с бензином общим объемом 6 тыс. куб. м.

Операцию провело Главное управление разведки Минобороны Украины.

Клинцовская нефтебаза принадлежит компании "Брянскнефтепродукт", входящей в "Роснефть". В мае ее уже атаковал БпЛА, частично повредив бетонную основу и цистерну для хранения нефтепродуктов.

Кроме того, этой ночью под ударом находился Тамбовский пороховой завод в России. По словам пропагандистов, дрон упал на площадку возле цеха смешивания. Уверяют, обошлось "без пострадавших и разрушений".

А в РДК рассказали, что накануне устроили засаду на транспорт российских военных в Брянской области. Российские пропагандисты подтвердили, что среди оккупантов есть убитые и раненые и признали, что российские добровольцы после атаки отступили.