Воины ВСУ проредили армию РФ еще на 920 солдат и 35 ББМ

Силы обороны Украины накануне уничтожили в боях 120 единиц военной техники и вооружения войск РФ. Кроме того, ликвидировали по меньшей мере 920 российских оккупантов.

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Ныне потери живой силы врага на украинской земле достигают 374 520. Обновленные данные об этом опубликовал 19 января Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки защитники превратили в металлолом 35 боевых бронированных машин (всего 11 445), 20 танков (6167), 19 артиллерийских систем (8854) и одно средство ПВО (654) ВС РФ.

Также украинские воины "приземлили" четыре российских БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 6929), а еще сожгли 37 единиц автомобильной техники и автоцистерн (11 831) и четыре – специальной техники (1384) захватчиков.

С начала полномасштабной войны ВСУ сбили 1818 крылатых ракет, 331 самолет, 324 вертолета, уничтожили 966 РСЗО, 23 корабля/катера и подлодку оккупантов из РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы ССО с помощью FPV-дрона уничтожили на Херсонском направлении российский "Град". Из этой реактивной системы залпового огня оккупанты обстреливали мирные населенные пункты Николаевской области.

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