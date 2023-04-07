Оккупанты усилили террор украинцев на захваченных территориях: кому грозит опасность

На временно оккупированных территориях Украины российские оккупанты усилили "контрразведывательный" режим. Любой гражданин Украины, не получивший паспорт страны-агрессора, по умолчанию воспринимается захватчиками как враг и потенциальный диверсант, а на улицах стали останавливать даже детей.

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Что происходит в оккупации – читайте в материале OBOZREVATEL.

Пытаются втереться в доверие, а потом забирают

Острой остается ситуация на временно оккупированной территории Херсонской области. Тут россияне усилили как "контрразведывательный", так и полицейский режимы.

В частности, в Каховском районе вооруженные силы РФ проводят рейды по проверке личных телефонов у местного населения: ищут проукраинский контент, а также опасные для оккупантов фото- и видеоматериалы.

По данным "Информационного сопротивления", во время проверок оккупанты проводят обыски в домах местных жителей. В первую очередь под проверку подпадают те, кто звонит в свободную Украину.

Новую тактику избрали засланные на Херсонщину сотрудники российской спецслужбы, которым нужно "показать результат". Например, в Новой Каховке ФСБшники переодеваются в гражданскую одежду и пытаются втереть в доверие, а затем спровоцировать людей на откровенный разговор. После этого задерживают.

"Могут общаться на украинском языке и даже высказывать проукраинскую позицию для выявления и задержания патриотов. В отношении задержанных захватчики проводят фильтрационные мероприятия – допросы и пытки", – рассказал спикер оперативного командования "Юг" Виктор Назаров.

Неспокойно и в Скадовском районе. По информации источников OBOZREVATEL, россияне дали команду оккупационной "власти" готовить людей к эвакуации.

"Ходят по домам, убеждают уехать в Крым. Невозможно смотреть на их лица, но мы верим, что дождемся освобождения", – говорит местная жительница.

По ее словам, эвакуацию предлагают выборочно: "Причем выбирают хорошие дома местных с большими подвалами. Судя по всему, готовятся к контрнаступлению ВСУ".

Начали "отлавливать" детей

К эвакуации готовятся и на оккупированной части Запорожской области. Например, коллаборанты в Бердянске, похоже, не сомневаются в Вооруженных силах Украины и в их способности освободить захваченную часть региона. Они готовятся к бегству и уже составляют списки тех, кто "подлежит эвакуации" в первую очередь.

Рядовых предателей при этом забирать с собой никто не планирует. Подтверждающее это распоряжение оккупационной "администрации" Бердянска попало в руки активистов бердянского сопротивления.

Также россияне проводят многочисленные обыски. Например, с самого утра 7 апреля в микрорайоне "Колония" оккупанты ходят по квартирам и частному сектору.

Патрули проверяют документы в поисках партизан. Причем солдаты интересуются у местных жителей: "Почему вы так нас боитесь?"

По информации собеседников OBOZREVATEL в оккупированном Мелитополе, тут и вовсе проходят настоящие облавы. Причем на улицах останавливают даже детей.

"Оккупанты стали обращать внимание на подростков, судя по всему, думают, что они помогают партизанам. Последние несколько дней останавливают на улицах мальчиков и первым делом тщательно проверяют их телефоны. Такое произошло и с 13-летним сыном моей соседки", – поделилась местная жительница.

Она говорит, что постоянные подрывы автомобилей коллаборантов в Мелитополе очень нервируют оккупантов, так как в городе все больше разговоров о том, что "Россия не может защитить своих".

Женщина рассказала, что российские военные часто спрашивают о наличии паспорта РФ и возмущаются, "почему его до сих пор не оформили".

"Любой украинец без паспорта России для оккупантов – потенциальный враг и диверсант", – говорит она.

Перед контрнаступлением Вооруженных сил Украины напряжение среди российских захватчиков нарастает. Потому в ближайшее время украинцам на оккупированной территории стоит быть особенно осторожными.