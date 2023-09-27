Оккупанты усиливают мобилизацию на юге Украины: в ЦНС раскрыли подробности

На временно оккупированных территориях украинского юга оккупанты усиливают мероприятия по проведению "мобилизации". Оказавшимся под оккупацией мужчинам вручают "повестки" вместе с российскими паспортами.

Успокаивать население оккупированных территорий захватчики пытаются рассказами о "плановых мероприятиях" и о том, что призыва граждан Украины во вражескую армию якобы не планируется. Подробности рассказали в Центре национального сопротивления.

"Враг продолжает мероприятия по проведению мобилизации на временно оккупированных территориях юга Украины. Так, в Херсонской области при получении мужчинами вражеских паспортов полицейские вручают повестки в военный комиссариат для постановки на военный учет граждан Украины", – говорится в сообщении.

В то же время, захватчики пытаются успокоить жителей временно оккупированной части Херсонщины рассказами о том, что призывать их якобы не будут.

"Гауляйтеры при этом заявляют, что это только плановые мероприятия. Но эти же гауляйтеры ранее заявляли, что никакого военного учета на ТОТ не планируется. Да и вопрос, зачем вести военный учет, если не планируется призыв, остается риторическим", - отметили в ЦНС.

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Между тем, на оккупированной части южных регионов Украины захватчики уже сформировали систему военных комиссариатов. В них включили кадровых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации.

"В настоящее время именно они совершают международное преступление, когда вербуют и готовятся мобилизовать население оккупированных территорий. Каждый военный преступник будет установлен и будет наказан за преступления против народа Украины. Сообщить о преступниках можно по ссылке", – добавили в Центре национального сопротивления.

Напомним, ранее в ЦНС рассказывали, что россияне создают военное училище в оккупированном Донецке: оно должно заработать до 1 декабря 2023 года.

Плановая штатная численность заведения вместе с курсантами составит около 3,5 тыс. человек. Его образуют на базе созданного террористами училища, которое функционировало с 2015 года.

В ЦНС напомнили, что функционирование таких заведений является нарушением международного права, ведь они де-факто вербуют жителей временно захваченных регионов на войну против родины.