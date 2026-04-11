Оккупанты усиливают свою группировку: Сырский посетил Южную операционную зону и дал важные поручения. Фото

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский посетил в рамках рабочей поездки Южную операционную зону. Там он провел совещания с командованием подразделений, задействованных в боевых действиях.

Главком сообщил, что на юге оккупанты наращивают группировку, а также рассказал, какие распоряжения отдал, чтобы усилить подразделения, сдерживающие там российских захватчиков. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Что происходит на юге

На днях Сырский в очередной раз побывал в Южной операционной зоне. Там он провел встречу с командным составом органов военного управления, воинских частей и подразделений, привлеченных к выполнению боевых задач по отпору вооруженной агрессии РФ.

"Сконцентрировали внимание на слаженности и улучшении взаимодействия в полосах ответственности. Скоординировали дальнейшие действия для ведения эффективной активной обороны. Заслушал доклады командиров. Отдал необходимые распоряжения для лучшего обеспечения наших подразделений боеприпасами, БпЛА и другими материально-техническими средствами", – рассказал главком.

Сырский добавил, что на украинском юге российские оккупационные войска усиливают свою группировку и не оставляют попыток переломить ход боевых действий в свою пользу.

"Силы обороны Украины стойко удерживают определенные рубежи. Наши цели неизменны – наносить противнику максимальные потери с целью его истощения, освобождения украинских территорий, сохранения жизней наших воинов. Спасибо командирам за проявленную инициативу и добросовестное выполнение поставленных задач. Спасибо каждому воину, кто в решающий момент нашей истории стоит на защите территориальной целостности и независимости Украины. Борьба продолжается. Слава Украине!" – подчеркнул главнокомандующий ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, на днях Сырский рассказал об успехах Сил беспилотных систем в "денацификации" российских захватчиков. По его словам, в марте этого года потери врага в живой силе выросли практически на треть – на 29% – по сравнению с февралем.

