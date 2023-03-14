Оккупанты устроили ''мексиканскую стрельбу'' в Пологах на Запорожье: выжил только один

Российские солдаты устроили "мексиканскую стрельбу" в городе Пологи, Запорожская область. В результате инцидента выжил лишь один военный РФ.

Видео дня

Об этом сообщает Telegram-канал "Досье Шпиона". Стрельба произошла в результате "воспитательных работ" командования.

Как сказано в источнике, действующими лицами данной перестрелки стали:

1. Полковник Липатов Алексей Владимирович – заместитель командира мотострелкового полка.

2. Старший лейтенант Краснов Андрей Александрович – заместитель командира роты по военно-политической работе, подчиненный Липатова. Вооружен пистолетом Макарова.

3. Ефрейтор Каменев Евгений Сергеевич – военнослужащий взвода охраны роты управления полка. Вооружен автоматом АК-74М.

Стрельба произошла в помещении вещевого склада оккупантов.

Как заявляет источник, по словам свидетеля произошедшего, находясь на территории склада, полковник Липатов проводил "воспитательные работы" в отношении старшего лейтенанта Краснова. Получив череду замечаний относительно своей работы, у старшего лейтенанта Краснова не выдержали нервы. Он выхватил табельный пистолет Макарова и сделал три выстрела, находясь вплотную к полковнику.

Звуки выстрелов услышал ефрейтор Каменев. Прибежав на место происшествия, ефрейтор выпустил очередь из автомата Калашникова в сторону старшего лейтенанта Краснова.

В результате произошедшего, полковник Липатов скончался на месте. Тело еще живого ст. лейтенанта Краснова эвакуировали в расположение медицинского отряда специального назначения в Пологах, где он скончался спустя два часа после получения огнестрельных ранений.

В источнике подмечено, что от родных военнослужащих скрыли правду об обстоятельствах гибели их родственников, ограничившись формулировкой "погиб во время СВО".

Как сообщал OBOZREVATEL, деморализированные огромными потерями, понесенными в противостоянии с ВСУ под Марьинкой, оккупанты массово отказываются идти в бой. Они потребовали у руководства вернуть их всех в Россию. Чтобы положить конец смуте, прибывшие на Донбасс сотрудники ФСБ расстреляли передавшего требования личного состава начальству прапорщика.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!