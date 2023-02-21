Оккупанты устроили облавы на дезертиров в Чаплинке, жителей Севастополя начали кошмарить амнистированные "вагнеровцы" – Генштаб

Попытки наступательных действий Российской Федерации продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. На временно оккупированных территориях Украины и дальше фиксируются преступления захватчиков. Криминогенная обстановка, в частности, ухудшилась с начала 2023 года в городе Севастополь и в целом в Крыму.

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Причиной стало появление бывших зэков, которые воевали в составе ЧВК "Вагнер" и после окончания контракта получили амнистию. А в Чаплинском районе Херсонской области с 20 февраля начались массовые облавы, потому что оккупанты ищут своих коллег-дезертиров по заброшенным дачам и домам. Об этом в оперативной сводке вечером 21 февраля (363-е сутки полномасштабного вторжения) сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Противник не прекращает обстрелы нашей критической инфраструктуры и других невоенных целей, в том числе домов мирных жителей.

За текущие сутки враг более 30 раз открывал огонь из реактивных систем залпового огня, в том числе по городу Херсон. Есть жертвы среди гражданского населения.

Высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Вражеские обстрелы подверглись более 20 районам населенных пунктов Сумщины, Черниговщины и Харьковщины. Среди них – Стрелечья, Мороховец, Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Волоховка, Бударки, Бологовка и Колодезное.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Берестово Харьковской области; Стельмаховка, Ивановка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка на Луганщине и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении обстрелы подверглись 18 населенным пунктам. В частности, Роздолевка, Веселое, Бахмут, Ступочки, Клещиевка, Озаряновка и Торец Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Богоявленка, Большая Новоселка, Нескучное, Пречистовка и Угледар.

В Запорожском направлении огневого поражения потерпели, в частности, Новоселка, Времевка и Новополь Донецкой области и Ольговское, Гуляйполе, Малиновка, Магдалиновка, Павловка, Каменское, Орехов, Малая Токмачка – Запорожской.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригород и Херсон, а также районы 14 населенных пунктов, включая Милово, Томарино, Шляховое, Берислав, Николаевка, Веселое, Антоновка и Велетенское.

Авиация Сил обороны Украины за сутки (по состоянию на 18:00 вторника) нанесла четыре удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

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