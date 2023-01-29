Войска РФ ударили по жилому дому в Харькове: первые детали

В Харькове поздно вечером 29 января прогремели взрывы. Власти заявили о российском обстреле города и призвали жителей не выходить из укрытий до отмены воздушной тревоги. Было попадание в жилой дом, он загорелся.

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Новые удары ВС РФ подтвердил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. В 22:56 воскресенья он написал в своем Telegram-канале: "Внимание! Жители Харькова и области, оккупанты наносят удары! Оставайтесь в укрытиях!".

В сети сообщили, что очередной обстрел украинской территории РФ совершила с Белгородской области. Скорее всего, ракеты запускали из зенитных систем С-300 (данные пока не подтверждены официально).

Одновременно с этим местные интернет-сообщества Белгородщины писали о звуках взрывов (вероятно, вылеты). Однако, по информации из сети, был и прилет – одна из российский ракет традиционно не долетела. Она якобы упала в районе Терновки. Там, как утверждают пропагандистские Telegram-каналы, "работала ПВО".

В 23:15 мэр Харькова Игорь Терехов написал, что один из вражеских снарядов попал в жилой дом. "В здании пожар. Сильные повреждения. По информации, требующей подтверждения, есть пострадавшие", – говорится в сообщении.

Мэр уточнил, что под ударом захватчиков оказался Киевский район города.

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