Оккупанты устроили 'охоту' на детей: в Мариуполе задержали 16-летнего парня за 'экстремизм'

Во временно оккупированном Мариуполе россияне задержали 16-летнего юношу за якобы "сотрудничество с Украиной". Парня обвиняют в "экстремизме".

Как сообщает Telegram-канал Мариупольского городского совета, россияне продолжают информационную кампанию запугивания местного населения. Подобные случаи задержания оккупанты снимают на видео, чтобы продемонстрировать неотвратимость наказания.

"Россияне продолжают информационную кампанию по запугиванию местного населения. Подобные задержания с участием молодежи проводятся на камеру. Цель – подавить любой намек на сопротивление против РФ и показать, что под ударом может окажется каждый, даже дети", – говорится в сообщении.

Задержание юноши россияне подают как пример борьбы с "экстремизмом". На камеру парень рассказал, что с кураторами сконтактировал через социальные сети.

Несовершеннолетнего жителя города россияне обвиняют в работе на украинские спецслужбы. Согласно показаниям, парень фотографировал башни связи и передавал материалы. Кроме этого, он якобы поджег одну из них за денежное вознаграждение.

Как сообщал OBOZ.UA, российские захватчикипродолжают милитаризировать детей через культуру на временно оккупированной территории Украины. В частности, в захваченном Донецке пропагандисты провели песенный конкурс с участием детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет.

