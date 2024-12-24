Оккупанты устроили штурм на мотоциклах на Северском направлении и поплатились: озвучены потери врага. Видео

Недавно российские оккупационные войска предприняли неудачную попытку штурма на Северском направлении. В результате была уничтожена группа оккупантов, а также их мотоциклы.

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Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале Госпогранслужбы. Воспользовавшись облачной погодой, россияне пытались прорваться к переднему краю нашей обороны, двигаясь небольшими группами на мототранспорте.

Однако маневры врага были своевременно обнаружены аэроразведчиками из "GALA drones company" 1-й пограничной комендатуры. Точными ударами с беспилотников был нейтрализован противник. В частности, было уничтожено 8 солдат РФ и несколько мотоциклов.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины отминусовали еще 1630 захватчиков из рядов армии РФ. Всего с начала полномасштабной войны ВСУ нанесли армии РФ значительные потери в живой силе – около 777 720 оккупантов было ликвидировано и ранено. Также защитники уничтожили еще 143 единиц военной техники и вооружения врага.

Напомним, что операторы Сил специальных операций ВСУ показали "охоту" на солдат из Северной Кореи, воюющих на стороне агрессора в Курской области РФ. За несколько дней только один экипаж защитников отминусовал более сотни таких военных.

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