Оккупанты устроили в Крыму полевой лагерь для раненых, там находится около 100 захватчиков – Генштаб
Силы обороны продолжают отражать атаки российских захватчиков, нанося им многочисленные потери. Все медицинские учреждения на временно оккупированных территориях Украины уже переполнены, поэтому противнику не остается ничего другого, как "зализывать раны" в Крыму.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ на Facebook в ежедневной сводке. Один из таких полевых лагерей, где военное командование России разместило своих раненых, размещен в Симферопольском районе.
"По состоянию на 4 апреля этого года, в упомянутом полевом лагере на реабилитации находятся около ста военнослужащих противника", – подчеркнули в сообщении.
И не только живая сила терпит потери в рядах российской армии. Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два района сосредоточения живой силы противника, два состава горюче-смазочных материалов и вражескую станцию радиоэлектронной борьбы.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за период с февраля по март Россия вывела свою военную технику со складов и баз, размещенных на севере временно оккупированного полуострова. При этом по всему Крыму и особенно ближе к материковой части Украины захватчики усиленно сооружали оборонительные сооружения.
Заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига не исключает, что Украина может начать переговоры с Москвой насчет будущего Крыма. По его словам, это может произойти лишь после того, как Вооруженные силы Украины выйдут на административные границы временно оккупированного полуострова.
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