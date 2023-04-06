Оккупанты в Крыму вывели военную технику из мест хранения на севере. Спутниковые фото

За период с февраля по март Россия вывела свою военную технику со складов и баз, размещенных на севере временно оккупированного полуострова. При этом по всему Крыму и особенно – ближе к материковой части Украины захватчики усиленно сооружали оборонительные сооружения.

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Об этом свидетельствуют спутниковые снимки Maxar, сделанные в период с 11 февраля по 16 марта. Их проанализировал эксперт отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк.

Изучив спутниковые снимки в высоком разрешении, он заметил, что после 16 марта на военной базе РФ на севере Крыма практически не осталось военной техники и вооружений, которые раньше размещала там Россия.

"За последний месяц российские силы вывезли технику из военной базы на севере Крыма. Последние спутниковые снимки показывают, что на этом участке были танки, бронетехника и артиллерия", – написал Африк в своем Twitter.

Он также обратил внимание на то, что россияне не только опустошали склад в районе населенного пункта Медведовка Джанкойского района, но и усиленно строили там оборонительные сооружения, как делали это практически на всем полуострове.

"Вывод российской военной техники из этого склада в оккупированном Крыму хорошо виден, если сравнить спутниковые снимки высокого разрешения с 11 февраля по 16 марта", – написал он.

Напомним ранее в ОК "Юг" объяснили, почему оккупанты начали активно рыть окопы в Крыму. Российское военное командование до сих пор ведет войну по канонам времен Второй мировой и считает, что фортификационные сооружения на побережье Черного моря каким-то образом помогут сдержать контрнаступление Вооруженных сил Украины. Однако Россия в этом отношении безнадежно отстала и не осознает, что эти действия в ходе войны в 21 веке абсолютно бессмысленны.

Также сообщалось, что ГУР Минобороны обратилось к жителям оккупированного Крыма с просьбой присылать координаты скопления вражеской техники и живой силы. Информация, полученная украинской разведкой от крымчан, уже вылилась для оккупантов в серьезные потери. Но "бавовны" в Крыму должно стать еще больше.